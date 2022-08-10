В МВД прокомментировали информацию об увольнении сотрудников дорожной полиции, которые остановили автомобиль экс-председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехтиева.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил, что сообщения об увольнении сотрудников полиции не соответствуют действительности.

Ранее были распространены видеокадры задержания автомобиля, которым управлял бывший председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев. На кадрах видно, как Сафар Мехтиев выходит из машины и в агрессивной форме выражает свое недовольство.