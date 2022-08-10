Несмотря на то, что геополитические игроки навязали европейской части Евразии новые реалии – военное вторжение в Украину со стороны России, на повестке дня для Кавказа стоит инициатива и идея создания экономической платформы формата «3+3», которая предусматривает региональное сотрудничество Азербайджана, Армении и Грузии с тремя крупными и влиятельными соседями – Турцией, Россией и Ираном. Инициатива эта все еще актуальна и востребована. Об этом Minval.az заявил директор Центра общественной и информационной поддержки стратегического партнерства Азербайджан-Грузия-Турция Эльбрус Мамедов.

Он отметил, что лидеры Азербайджана и Турции предлагают разблокировку всех путей сообщения и налаживание транзитных перевозок по территории Армении, которые были прекращены после начала карабахского конфликта с 90 годов прошлого века. Еревану обещали экономическое процветание в результате снятия многолетней блокады и другие возможности, которые принесет ей участие в новой экономической платформе. Позднее инициативу несколько переформатировала Россия и представила ее как формат «3+3», который фактически означает все то же сотрудничество трех закавказских республик с тремя региональными большими странами. Азербайджан, как стратегический партнер Турции в регионе, не только поддержал «платформу шести», но и выступил в роли соавтора этой идеи.

По словам Э.Мамедова, Азербайджан видит в этом формате обязательных партнеров – Армению и Грузию, потому что иначе смысл теряется. Поэтому взаимодействие всех трех закавказских государств является условием для реализации данной платформы. Опосредованно Грузия и Армения уже участвуют в подобном формате. Например, территория Грузии используется при транспортировке грузов из России в Турцию и обратно, а также из Армении в Россию и обратно. Есть еще совместный проект по прокладке линии электропередач Россия–Грузия–Армения–Иран, он рассматривается на уровне соответствующих ведомств. То есть, речь не идет о какой-то чисто заформатированной платформе, где действуют жесткие условия и требования. И тем более, речь не идет об интеграционном формате. Скорее, здесь речь идет о создании диалоговой и экономической площадки. Грузия, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Россией, имеет с ней неплохой товарооборот. А если формат будет реализован, то эти связи обретут более организованный характер, будут обсуждаться новые возможности, отметил директор центра.

На данный момент уже понятно, что и Армения все-таки решиться стать участником этого экономического формата.

Мамедов привел слова главы МИД Грузии Давида Залкалиани, который 8 октября 2021 года заявил, что «Тбилиси должен быть представлен в новом переговорном формате хоть каким-то образом, несмотря на существующие разногласия с Россией. Безусловно, когда мы не видим никаких процессов в направлении деокупации, очень сложно участвовать в таком формате и говорить о каких-то инфраструктурных проектах. Тем не менее, хочу предоставить общественности такую позиция для размышления – в этих больших геополитических проектах и отношениях мы должны быть представлены хотя бы в какой-то форме, безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок оккупанту». Глава МИД Грузии подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность страны являются «красной линией».

«Нужно, чтобы мы не отставали от тех процессов, которые развиваются в регионе и обязательно участвовали во всех новых, даже инфраструктурных проектах, которые могут обойти Грузию стороной, из-за чего страна может потерять свою роль и функцию. Поэтому здесь важно иметь четкую позицию, чтобы интересы нашей страны не пострадали», — сказал Залкалиани.

Позже департамент стратегических коммуникаций МИД Грузии опроверг данное заявление министра, назвав это интерпретацией СМИ. Однако Давид Залкалиани, выступая впоследствии в Парламенте, уточнил и сказал, что «Грузия не планирует участвовать в переговорном формате «3+3» по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа.

«А что мы имеем на самом деле по теме торгово-экономических связей России с Грузией, еще до начала понимания? Что же предлагает формат 3+3? Сегодня Россия акцентирует внимание Грузии на участии российского капитала, российских компаний в рудном, телекоммуникационном, банковском, транспортном, алкогольном, пищевом и строительном бизнесе. По сути, Грузия уже участвует в экономических проектах, в которых так и ли иначе участвует Россия – страна-оккупант. Глава грузинского МИД заявил, что формат «3+3» неприемлем для Грузии. Понятно. А как же тогда с форматом 1+1 — Грузия и Россия? Я говорю о том масштабном экономическом внедрении России в Грузию. И это сегодня реальность. Сделаем совсем короткий экскурс присутствия российского капитала в Грузии на 2021 год», — отметил Э.Мамедов.

Энергетика — важнейшее стратегическое направление в Грузии. Россия фактически выкупила и контролирует почти всю энергетику Грузии.

По его словам, Россия владеет грузинской компанией «Теласи», ТЭЦ «Мтквари Энергетика», ГЭС — «Храмхеси 1», «Храмхеси 2». «Интеррао» передала в управление мощнейшую гидроэлектростанцию ​​«Ингури». Также гражданин России владеет ООО «Энергия», которому принадлежат: Дариали ГЭС, Ларси ГЭС, Шильда ГЭС.

Граждане России владеют Авани ГЭС, Алгети ГЭС, Скурдид ГЭС. Грузинская и российская стороны также совместно владеют «Сакрусэнерго», управляющим системой передачи электроэнергии в стране. 70% компании «Энергия», основанной в 2010 году в Грузии, принадлежат гражданину России Мевлуду Блиадзе, а 30% — ООО «Фери». ООО «Энергия» является акционером ЗАО «Дариали Энерджи».

Что касается нефти, то, как указал Мамедов, в Грузии с 2002 года действует российская компания «Лукойл Джорджия», которая импортирует сюда топливо и является одним из крупнейших импортеров нефти — в Грузии 62 заправочные станции. «Лукойл Грузия» является дочерней компанией российского акционерного общества «Лукойл».

Petroka Energy Limited — одна из крупнейших нефтяных компаний в Грузии, экспортирующая топливо из Европы и поставляющая его на другие сети АЗС, действующих в Грузии.

«Немного о руде. RMG Gold и RMG Copper — компании по добыче драгоценных металлов, единственным владельцем которых является Rich Metals Group. Компанией управляют российские олигархи Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржиев. Водоснабжение. Россия владеет Жинвальской ГЭС, а также компаниями по водоснабжению Тбилиси, Мцхета и Рустави — Georgian Water and Power. Компания «Джорджиан уотер пауэр» обеспечивает питьевой водой население Тбилиси. Официальным владельцем является компания Georgian Global Utility Ltd, зарегистрированная в офшорной зоне. Директоры компании -Михаил Тузов и Владимир Козин», — сказал он.

Между тем, по данным Transparency International Georgia, М.Тузов в разное время работал в российских дочерних компаниях InetRao. Алексей Фролов, производственный директор «Джорджиан уотер энд Пауэр», тоже гражданин России, ранее работал заместителем технического директора ООО «Росводоканал».

Владелец компании «Джорджиан уотер энд пауэр», компания «Джорджиан Глобал Утилитис Лтд» также владеет компанией «Рустави Уотер», которая оказывает услуги по водоснабжению в Тбилиси, Рустави, Гардабани, Марнеули.

ООО «Мцхета Уотер» города Мцхета и 90 бюджетных организаций и коммерческих объектов: «Мцхетские воды», ООО «Руставцкалканали», ООО «Мцхетацкалканали», ООО «Сакцкалканали» и ООО «Тбилиси Цкали» ООО «Джорджиан Глобал Утилизация» (ранее ООО «Мультиплекс Энерджи) и другие.

Georgian Global Utility Ltd также владеет заводом по эксплуатации канализационных сетей, очистными сооружениями в Гардабани и компанией Saguramo Energy Ltd. Гендиректором последней является россиянка Мельсик Акобиани. Компания «Джорджиан Уотер энд Пауэр» производит также электроэнергию. Ей принадлежат Зильнвальская ГЭС мощностью 134 тыс. КВтч и Тетрихевская ГЭС (установленная мощность — 12 МВт, среднегодовая выработка — 20-25 млн кВтч).

Связь. Коммуникационная компания «Мобител» пришла в Грузию в 2007 году под брендом «Билайн», входит в российскую группу «ВымпелКом».

В руках граждан России находится ОАО «Эльмавальмшенебели» — производитель магистральных локомотивов постоянного тока. Граждане России фигурируют в учредительных документах локомотивостроителя с 2005 года, когда российская Dema Computers приобрела 51% акций.

Далее, согласно данным, представленным в Нацбанк в 2014 году, 96,81% акций ВТБ Банк Грузия принадлежат российскому банку ВТБ.

Российские деньги поступают также в негосударственный сектор. Пророссийские НПО и связанные с ними СМИ довольно многочисленны и активны в Грузии. В исследовании говорится о «Евразийском союзе», «Евразийском институте», «Евразийском выборе» и др. В исследовании также рассматривается деятельность российско-грузинского общественного фонда, Фонда Горчакова. Кстати, на деньги, полученные от продажи Храмгеси (99 774 000 лари) в 2011 году, было построено новое здание парламента в Кутаиси, отметил Эльбрус Мамедов.

И небольшая статистика по импорту грузинской продукции в Россию: в 2013-2019 годах экспорт грузинских вин увеличился на 158 млн долларов США (244%), из которых 110 млн приходятся на продажи в России. В 2019 году Грузия экспортировала в Россию вина на сумму 133 млн долларов, что составило 57% от общего экспорта вина Грузии. До 70% пшеницы, потребляемой Грузией, поступает из России. Можно еще долго перечислять список стратегических объектов Грузии, которые являются собственностью России.

«Получается, что никакого эмбарго, никаких санкций по отношению к стране-оккупанту в Грузии не применяется, идет бойкая и живая торговля между Грузией и Россией. А что же формат «3+3» предлагает что-то другое?», — задался вопросом эксперт.

Он обратил внимание на то, что сегодня многие оппозиционные лидеры и люди во власти перед камерой выступают противниками российской оккупации, однако умалчивают о том, как долго идет планомерное внедрение российского капитала в Грузию. А некоторые непосредственно способствовали притоку российского капитала. Сегодня модно стало называть это все​​политикой мягкой силой.

«В Грузии за последние четыре месяца граждане РФ зарегистрировали около 6400 компаний, что в 7 раз превышает годовой показатель 2021 года. Согласно исследованию Transparency International-Georgia, часть приехавших в Грузию россиян намерены здесь жить и вести бизнес. Всего в Грузии зарегистрировано 13 500 «российских компаний», причем половина из них была зарегистрирована после начала войны в Украине.

Тут же хочу напомнить, что строительство ГЭС турецкими компаниями было заблокировано, а Грузии была выделена инвестиция почти в один млрд долларов. Это было сделано проплаченными организациями, которые и пальцем не пошевелят, если аналогичное будет строить российский капитал, прикрытый какой-либо посреднической компанией. В настоящее время никто здесь не ставит под сомнение происхождение средств, завуалированных или же в открытую выделяемых страной-оккупантом на покупку стратегических объектов Грузии. Если же говорить о прямых инвестициях России, то ежегодно она исчисляется сотнями млн долларов», — сказал директор центра.

Кстати, премьер Ираклий Гарибашвили на грузино-австрийском бизнес-форуме отметил, что Грузия хочет строить нормальные отношения со всеми, в том числе и с Россией. Россия оккупировала 20% территории Грузии, однако это не мешает ей вести активный бизнес в этой стране.

Насколько опасен российский капитал для национальных интересов Грузии? Допускает ли закон об инвестициях участие страны-оккупанта в инвестиционных проектах Грузии?

Отвечая на эти вопросы, Эльбрус Мамедов отметил, что Грузия сегодня вполне спокойно допускает и работает над увеличением доли российского капитала в местном бизнесе. Экономика Грузии стала зависеть от России: в основном за счет туризма, внешней торговли и денежных переводов. Сегодня эксперты констатируют высокую зависимость экспорта грузинских вин от рынка России. Грузия зависит от импорта российской пшеницы. Не противоречит ли все это словам главы МИД Грузии, озвученным во время даже не начавшегося обсуждения формата 3+3?

«Зависимость страны от российских туристов — важнейший фактор для экономики Грузии. В 2019 году Грузия получила около 1,6 млрд долларов США от российских туристов, денежных переводов и товаров, экспортированных в Россию, что составило 9% ВВП Грузии.

За последние 20 лет экономическая зависимость Грузии от России увеличилась многократно. Россия имеет самые серьезные экономические рычаги воздействия на Грузию. Экономическая зависимость Грузии от России – это — не просто проблема, это вызов безопасности страны. Нивелировать вызов может только формат «3+3», такую разбалансировку возможно стабилизировать участием Турции, Азербайджана — дружественных и стратегически важных для Грузии стран. Именно формат «3+3» сможет минимизировать экономическую зависимость от России», — заявил он.

Мамедов указал на то, что на уровне госструктур и общественных организаций в Грузии сегодня делаются заявления о том, что создание платформы для экономического сотрудничества шести стран, несмотря на их взаимный интерес, невозможно без урегулирования территориальных споров между Грузией и Россией в вопросе о Южной Осетии и Абхазии.

«А нас не настораживает, что более 100 стратегических объектов в Грузии стали собственностью России? Суммарно эти объекты превосходят все, что было на оккупированных территориях. Если экономическая экспансия идет полным ходом, экономика Грузии стала зависимой о России, что тогда мешает нам говорить о вступлении в этот формат?», — вопросил Мамедов.

Между тем создание механизма сотрудничества в формате «3+3» для стран Южного Кавказа и их соседей может повысить уровень доверия в межгосударственных отношениях. К сожалению, пока мы видим отсутствие логической цепочки между заявлениями и требованиями экономики в Грузии, сказал Мамедов.

По его словам, в регионе три больших и три малых игрока – Россия, Турция, Иран, Грузия, Азербайджан, Армения. Грузия имеет экономические связи со всеми странами. Уровень внедрения российского капитала в Грузию превышает все другие финансовые вливания от стран региона. В области энергетики и продовольственной безопасности Россия для Грузии стала фактическим, стратегическим партнером, хотя это не закреплено юридически в силу понятных причин. Это может и не нравиться кому-то, но таковы реалии.

Почему-то для общественности Грузии все обстоятельства преподносятся так, будто идея формата «3+3» заключается в том, чтобы якобы помешать США и Евросоюзу вмешаться в дела Южного Кавказа, если эту миссию доверят Турции. Очернение Турции заявлениями вроде того, что она не является надежным партнером, и Запад возражает против ее участия в таком формате, исходит от реваншистских кругов Армении, армянских лобби-групп как в России, так и в Грузии, которые заполонили медиа пространство антитурецкими выпадами.

«Понятно, что у Турции есть свои интересы в регионе, она всегда проводила свою политику в отношении трех стран региона на основании международных принципов и норм международного права, среди которых вопросы территориальной целостности и нерушимости границ, невмешательства во внутренние суверенные дела. Армения ставит под сомнение формат «3+3», поскольку пытается на этой перспективе навязать Азербайджану и всем странам-участницам очередной бред о статусе «Нагорного Карабаха», — отметил наш собеседник.

Грузии является членом организаций ООН, Совета Европы и многих других международных организациях. Да, Грузия должна быть там, чтобы сказать свое слово и защитить свои интересы на международных площадках.

Сегодня в Грузии говорят о невозможности участия в региональной экономической организации вместе с Россией и, что главной причиной этого является оккупация грузинских земель. А что же мешает Грузии присутствовать на региональной платформе, где ее интересы будут защищены и учтены? Разве российский бизнес и инвестиции уйдут из Грузии, если она войдет в формат «3+3»?», — задался вопросом эксперт.

Он считает, что Грузия может четко поставить свои условия на данной экономической платформе, показать красные линии, через которые не переступит пройти ни одна из сторон формата, и тем самым защитить политический суверенитет и экономические интересы. Грузия может выработать дополнительный механизмы как для совместных решений, так и в дополнение к тем, что уже существуют у Грузии с Азербайджаном, Турцией, Ираном и т.д.

«Не проанализировав экономический потенциал и не взвесив интересы Грузии, мы фактически ставим ее в ущемленное положение. А если стороны все же решат подключиться в указанный экономический формат, означает ли это, что Грузию примут в него по остаточному принципу? Сегодня прозападные аналитики обеспокоены тем, что формат «3+3» якобы «выбивает» Францию и США из региона. Однако никакой формат не может вывести регион из системы международных отношений, поскольку разные уровни и разные «эшелоны полета» не могут ограничивать друг друга. Каждый имеет свои рамки и специфику работы.

Даже не поняв, какие будут предложения, и в какую сферу больше устремлены цели экономического формата, из него создается пугало для общественности, в которой якобы Грузия может потерять часть суверенитета», — отметил директор центра.

По его мнению, любые попытки демонизировать несостоявшуюся структуру на руки тем, кто обеспокоен перспективой мира на Кавказе, и кто реально не хочет долгосрочного экономического развития как Грузии, так и всех стран, заинтересованных в данном формате. Для каждой страны выдумана своя страшилка. Например, для Ирана выдумали, что Россия и Турция, к которым может присоединиться также Израиль, всячески будут препятствовать иранским инициативам в регионе.

Для грузинской общественности подготовили страшилку, якобы, этот формат – попытка вытеснить из региона Запад, что неприемлемо для Грузии. Грузия все также в политической плоскости может говорить с Россией с участием Запада. Разве экономическая платформа запрещает данную инициативу? Разве экономические завязки к Турции и Азербайджану несущественны для Грузии?

«Заявляется, что Запад против, но компенсирует ли Запад потери, которые Грузия понесет в случае неучастия в формате? Кто-то собирается компенсировать? Евросоюз все также держит у своих ворот газопроводы, нефть из России, тем самым обеспечивает свои интересы в сфере энергетической безопасности, несмотря на санкции против нее. Логично было тогда ответить Евросоюзу в том же духе, хотя понятно, что весовые категории Грузии и Евросоюза несопоставимы. Однако мы исходим из логики международного права и равноправности в отношениях.

Грузии говорят: «Налево пойдешь – в лапы медведя попадешь (Россия), направо пойдешь — будет очень хорошо. Но пока дорога на ремонте (Евросоюз и США) ждать надо еще 30 лет, а стоять Грузия на месте не может, поскольку в отсутствии движения Грузия задохнётся. А прямо идти – строить согласованную региональную геополитическую конструкцию не позволим. Так выходит», — сказал эксперт.

Он добавил, что никто не отказывает Западу в Грузии в консультациях по формату. Грузия всегда был конструктивна в этом, и, конечно же, инвестиции Запада во все инфраструктурные проекты никуда не денутся. Если сегодня Запад выступает против этого формата, то существуют ли гарантии компенсации потерянной Грузией прибыли? Если Запад может предложить что-то больше, тогда есть место для торга.

«Эксперты считают, что «Турция и Россия – одновременно и партнеры, и конкуренты- противники, и «у них сложный клубок взаимоотношений». Грузия прекрасно может на этом клубке взаимоотношений строить свою экономическую политику: там, где интересы страны требуют соблюдения принципов международного права — там уже есть Турция; там, где интересы требуют продовольственную безопасность и еще одну площадку для сдвига темы возврата территорий Грузии, в этом формате есть и Россия.

Формату предрекают провал из-за военного вторжения России в Украину, кроме того, есть «политические противоречия, которые могут стать препятствием к реализации формата «3+3». Однако в реальности от экономической выгоды и больших денег никто отказаться не захочет. В итоге политические противоречия могут просто проигнорировать или же разрешить. Геополитическое значение платформы заключается в создании единого общекавказского пространства для сотрудничества, прежде всего, в экономике.

Очевидно, что в данной ситуации главными интересантами экономического формата выступают Россия и Турция. Этим странам пришло понимание того, что лучше договариваться и сотрудничать, и получать выгоды всем. Для Грузии же важно – урегулировать конфликты в регионе, покончить с сепаратизмом на Кавказе (в частности, в Абхазии и Самачабло), открыть коммуникации, сформировать атмосферу доверия», — отметил Мамедов.

Сегодня восстановление полного контроля Азербайджана над границами с Ираном и Арменией позволяет реализовать проект Зангезурского транспортного коридора. Только одно открытие этого коридора позволит обеспечить прямое железнодорожное сообщение между всеми шестью странами региона. Азербайджан получает через 46-километровый коридор по территории Армении сквозное железнодорожное сообщение с Нахчываном и Турцией. Армения через Нахчыван получит железнодорожное сообщение с Ираном, а через остальную часть Азербайджана — с Россией. Иран также через Нахчыван и Зангезурский коридор восстановит железнодорожное сообщение с Россией и, помимо всего прочего, сможет получить выход к черноморским портам Грузии, сказал эксперт.

«Об открытии железной дороги через Абхазию на данный момент речи быть не может, понимая беспокойство Грузии. Грузия же может ставить свои условия участия и вести переговоры по этой теме. В свое время Россия поддерживала Армению в карабахском вопросе. Тем не менее, Азербайджану удалось добиться нейтрализации Москвы. Так и Грузия, вступив в формат «3+3», может вести диалог с Россией, что через некоторое время, возможно, изменит позицию Кремля относительно территориальной целостности Грузии», -заключил Мамедов.

Рамелла Ибрагимхалилова