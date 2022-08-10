Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Штаты «поддерживают усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности».

«Борьба продолжается на востоке и юго-западе страны и еще далека от окончания. Мы предупреждали, что это может быть долгая и затяжная война. Мы будем продолжать обеспечение вооружением, чтобы Украина могла противостоять неспровоцированной агрессии России, и это — в центре нашего внимания», — заявила она.

Как пишет «Голос Америки», так Жан-Пьер ответила на вопрос о «серии взрывов на российской авиационной базе в Крыму» и о том, и считают ли США военные объекты в Крыму легитимной целью для Украины в условиях поставок американского оружия для ВСУ.