ООО 4MAPS Bilgi Technologies, резидент Сумгайытского химического промышленного парка, находящегося под управлением Агентства по развитию экономических зон Министерства экономики в связи с освобожденными территориями приступило к работе по обновлению Google-карты и других карт, а также подготовке 3D-карты.

Как сообщили в Агентстве, устройство LİDAR используется для обновления карт и создания 3D-карты.

Ожидается, что в ближайшее время на онлайн-картах на азербайджанском языке будут указаны названия городов, сел, улиц и других объектов, расположенных в Карабахе.