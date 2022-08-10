Посольство Узбекистана в России предостерегает уроженцев республики от создания добровольческих батальонов и участия в боевых действиях на территориях иностранных государств. Пресс-релиз на сайте посольства опубликован после призыва главы узбекской диаспоры в Перми сформировать добровольческий батальон и поддержать «спецоперацию» в Украине.

Согласно ст. 154 «Наемничество», как сказано в пресс-релизе, за неправомерное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства грозит лишение свободы сроком до десяти лет. К уголовной ответственности будут привлечены «все лица без исключения». Посольство призывает граждан страны «не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность».

Накануне председатель правления региональной общественной организации «Общество Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов заявил о необходимости создать добровольческий батальон «Амир Тимур», названный в честь средневекового завоевателя Тамерлана. По его словам, представители узбекской диаспоры должны поддержать «спецоперацию» в Украине.