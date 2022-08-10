Главе МВД Германии Нэнси Файзер пришлось извиняться за свои фото с бокалом шампанского в компании мэра Киева Виталия Кличко, пишет Die Welt.

Злополучные фотографии были сделаны на балконе резиденции посла Германии в Украине Анке Фельдхузен в конце июля. Тогда Файзер и министр труда Германии Хубертус Хайль посетили Киев.

Файзер заявила, что сожалеет о фотографиях, а вину за бокал шампанского попыталась спихнуть на Кличко:

«Вечером нас пригласили к послу и мэру Киева Виталию Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он».

В свое оправдание глава МВД Германии добавила, что «в Киеве царит мирная повседневность».