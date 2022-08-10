В Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение девяти самолетов на аэродроме «Саки» в аннексированном Крыму, на территории которого вчера раздавались массовые взрывы.

Соответствующая запись появилась на подтверждённой странице командования ВВС в фейсбуке.

Вчера сообщалось, что на российском военном аэродроме в поселке Новофедоровка вблизи города Саки во временно аннексированном Крыму прогремела серия взрывов.

Сами россияне сообщали, что взрывы вызваны детонацией, при этом украинская сторона до сих пор не подтверждала, что удары были совершены с ее стороны.

Примечательно, что ещё вчера вечером советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк уверял, что ВСУ к удару никакого отношения не имеют.