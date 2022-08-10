Американский предприниматель Илон Маск продал акции компании Tesla на сумму $6,9 млрд, что стало самой крупной продажей активов бизнесмена. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

«Генеральный директор Tesla продал около 7,92 млн акций стоимостью порядка $6,9 млрд 5 августа, согласно ряду нормативных документов, которые стали доступны после закрытия бирж США во вторник», — информировало агентство. После продажи Маск заявил, что «выкупит свои акции, если не будет закрыта сделка» по покупке компании Twitter на $44 млрд, от которой он отказался в прошлом месяце. Суд по делу об отказе предпринимателя от завершения покупки запланирован на октябрь 2022 года.