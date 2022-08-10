27 июля в 20:40 пограничный наряд, несущий службу в районе пограничной заставы близ села Аваш Ярдымлинского района, заметил двух нарушителей границ.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Нарушителям удалось скрыться. На месте происшествия было обнаружено и изъято 5025 граммов наркотического вещества, похожего на опиум, и 1 устройство «PULSAR HELION 2».

5 августа пограничники задержали ранее судимого жителя Агдамского района Мамедова Ильгара Боран оглу 1968 года рождения. У него были обнаружены и изъяты 5780 граммов таблеток «метамфетамин» с психотропным составом и 695 граммов наркотического вещества, похожего на марихуану.

По факту ведется расследование.