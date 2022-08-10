Есть есть необходимость в периодическом проведении таких встреч. Об этом заявил генеральный прокурор республики Кямран Алиев во время выступления на конференции «Обеспечение информационной безопасности общества в условиях свободы медиа и роста влияния социальных сетей», сообщает Minval.az

По его словам, для развития государства каждый должен с ответственностью подходить к выполнению своей работы.

«То, что мы должны заниматься интенсивной деятельностью в будущем, не означает, что нужно тут же реагировать и писать обо всем, что слышишь. Наша цель — устранить пробелы в законодательстве. Если звучат призывы о национальной безопасности, прокуратура должна предпринять решительные меры. Они принимаются и будут приниматься впредь. Некоторые СМИ неоднозначно воспринимают нашу деятельность. Они выражают недовольство , когда нам не удается вовремя вмешаться в противоправные действия. Однако предупреждения делаются для предотвращения более серьезных нарушений», — отметил генпрокурор.