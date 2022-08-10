В Баку проходит конференция на тему «Обеспечение информационной безопасности общества в условиях свободы медиа и роста влияния социальных сетей», сообщает Minval.az.

В работе конференции принимает участие генпрокурор Кямран Алиев.

По его словам, Азербайджан ратифицировал все международные конвенции, подготовлена соответствующая законодательная база и проведены реформы.

«Вся информация в социальных сетях отслеживается, и делаются соответствующие выводы. Мы пользуемся информацией, которую распространяет медиа и следим за криминальной хроникой в прессе. Стараемся оперативно реагировать на информацию криминального характера. В рамках понятия «тайна следствия» стараемся информировать общество о ходе расследования по фактам», — сказал Алиев.