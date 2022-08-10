У Кремля нет особых причин обвинять Украину в нанесении ударов по крымскому военному аэродрому «Саки», поскольку такие удары продемонстрировали бы неэффективность российских систем ПВО.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Между тем, эксперты указывают, что вчера взрывы прогремели не только в Крыму, но и возле Новоалексеевки в Гениченском районе Херсонской области.

«Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсии, ни дальнобойного ракетного удара», — отметили в ISW.

Эксперты предполагают, что Украина могла модифицировать свои ракеты «Нептун» для ударов по наземным целям (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами). Однако пока нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу.