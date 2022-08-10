Власти США намерены выделить Киеву $89 млн на подготовку саперов, которые должны будут заняться разминированием территории и обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник Госдепартаментом, передает ТАСС.

Как следует из документа, американское внешнеполитическое ведомство «намерено предоставить $89 млн в 2022 финансовом году на решение неотложных гуманитарных проблем», связанных с наличием заминированных территорий, неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывных устройств.

В документе говорится, что указанные средства будут направлены на подготовку 100 групп саперов, которые займутся разминированием, а также на приобретение необходимых технических средств.