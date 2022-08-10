Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «глубоко сожалеет» из-за прекращения сотрудничества с Россией. Соответствующее заявление он сделал в беседе с черногорским изданием Vijesti.

По словам генсека, Североатлантический альянс десятилетиями стремился к улучшению отношений с Россией.

«Мы учредили Совет Россия — НАТО, согласовали Основополагающий акт Россия — НАТО и приглашали Россию к совместной работе по укреплению безопасности в евроатлантическом регионе, но Россия отказалась от построения большего доверия и партнерства, а также более тесного сотрудничества. Я глубоко сожалею об этом», — сказал Столтенберг.

Он также указал, что НАТО и дальше «готова держать открытыми каналы связи с Москвой, чтобы управлять рисками и снижать их, предотвращать эскалацию и повышать прозрачность».