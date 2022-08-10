Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области решить проблему алкоголизации россиян в населенных пунктах, основанных при градообразующем предприятии с целью обеспечения производства трудовыми ресурсами — так называемых моногородах. Об этом он заявил во вторник, 9 августа, в ходе видео-встречи с главой региона.

«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема – это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами», — считает президент РФ.