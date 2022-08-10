Президент Эрдоган на стадионе муниципалитета Коньи встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прибывшим в Конью на церемонию открытия V Игр исламской солидарности.
Встреча прошла в закрытом для прессы режиме.
Президент Эрдоган на стадионе муниципалитета Коньи встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прибывшим в Конью на церемонию открытия V Игр исламской солидарности.
Встреча прошла в закрытом для прессы режиме.
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