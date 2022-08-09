9 августа в Конье проходит церемония открытия V Игр исламской солидарности.

В церемонии принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Зрители этого грандиозного мероприятия тепло встретили прибывших на арену президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Азербайджана Ильхама Алиева, других глав государств и правительств.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган коротко побеседовал с первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева тепло приветствовали членов нашей команды.

Трехцветный флаг Азербайджана на церемонии открытия несли атлет Назим Бабаев и волейболистка Айшан Абдулазимова.