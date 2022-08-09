Международные аэропорты Азербайджана в июле 2022 года обслужили 578 тысяч человек. Это на 87% превышает показатели 2021 года за аналогичный период, говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.

При этом на международных рейсах было обслужено 482 тысячи человек – более, чем в два раза больше, чем в прошлом году.

Базовые авиаперевозчики бакинского аэропорта — AZAL и Buta за указанный период обслужили 211 тысяч пассажиров на международных рейсах, то есть 44% от общего числа международных перевозок.