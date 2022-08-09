В Азербайджане выявлено еще 563 случаев заражения коронавирусом, 520 человек вылечились.

Данную информацию приводит Оперштаб при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 802623 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 789667 человек вылечились, 9762 скончались, число активных больных – 3194.

За прошедшие сутки проведено 4000 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7076185 тестов.