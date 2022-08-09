На временно захваченной Херсонщине процветает мародерство. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Российские военные захватили в Херсоне сеть автозаправочных станций и украли в порту минеральные удобрения, а возле Олешек захватили базу зеленого туризма.

«С территории порта в Херсоне военные России похитили 22 тонны сложных минеральных удобрений стоимостью более 500 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

На захваченной в Олешках базе зеленого туризма россияне незаконно проживают и разворовывают находящееся там имущество.

Кроме того, в Ивановке и Высокополье военнослужащие российской армии угнали автомобили местных жителей и обокрали дома, вывезли всю бытовую технику.