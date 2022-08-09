Twitter в ночь на 5 августа заблокировал официальный аккаунт МИД России на английском языке на семь дней, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Telegram.

«Причина — публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США. Столь резкую реакцию вызвал наш пост с цитатой Минобороны о возможности того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID)», — объяснила Захарова.