Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Telegram-канале прокомментировал взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки в аннексированном россиянами Крыму.

«Российская привычка курить возле «бавовны» в конце концов их (россиян) погубит», — иронично отметил он, намекая на версию российской пропаганды о том, что пожар на корабле «Москва» произошел из-за курения членов экипажа.

Также он намекнул на то, что следующим местом, где произойдут «хлопки» может стать Кремль.

«Что характерно — по алфавиту идут: Б — Белгород, В — Воронеж, К — Курск, К — Крым. Кремлю подготовиться?», — добавил он.