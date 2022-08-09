В штабе Военно-морских сил Азербайджана состоялась встреча в формате организационного совещания с руководящими составами команд-участниц конкурса «Кубок моря», который состоится в рамках «Армейских международных игр-2022» в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана,

На встрече командующий Военно-морскими силами контр-адмирал Субхан Бекиров поприветствовал гостей и пожелал успехов командам.

Контр-адмирал С.Бекиров подчеркнул, что ежегодно проводимый международный конкурс вносит значительный вклад в развитие связей и обмен опытом между военными моряками стран-участниц, а также в обеспечение безопасности на Каспии.

Было отмечено, что в нашей стране созданы все надлежащие условия для проведения состязаний на должном уровне вот уже в пятый раз.

Подчеркивалось, что конкурс «Кубок моря» с участием военных моряков Азербайджана, России, Ирана и Казахстана, с учетом погодных условий, продлится с 15 по 25 августа текущего года.

Руководящие составы команд-участниц поблагодарили за оказанное гостеприимство и выразили уверенность в том, что организованный в нашей стране конкурс «Кубок моря» пройдет в атмосфере дружбы и товарищества.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.