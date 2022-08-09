В турецкой Конье продолжаются соревнования Исламиады.
Представляющий Азербайджан таэквондист Гашим Магомедов, выступающий в весовой категории до 58 кг, дошел до полуфинала. Проиграв в полуфинале, Магомедов стал бронзовым призером соревнований.
В турецкой Конье продолжаются соревнования Исламиады.
Представляющий Азербайджан таэквондист Гашим Магомедов, выступающий в весовой категории до 58 кг, дошел до полуфинала. Проиграв в полуфинале, Магомедов стал бронзовым призером соревнований.
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