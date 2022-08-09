В рамках V Игр исламской солидарности состоится встреча один на один между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, находящимся с визитом в турецком городе Конья.

Ожидается, что в ходе встречи лидеры двух стран подробно обсудят недавние провокации Армении в Карабахе и операцию «Возмездие», проведенную азербайджанской армией, пишет Haber Global.

Руководители стран также обсудят последнюю ситуацию в переговорах по нормализации отношений между Турцией и Арменией, энергетическую безопасность и другие важные вопросы.