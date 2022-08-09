Должен также отметить, что азербайджанские спортсмены впервые будут представлять страну-победительницу на Играх исламской солидарности. Это очень гордое событие для всех нас. Потому что мы примем участие в этих Играх как представители народа-победителя и страны-победительницы. Победы, достигнутые на полях сражений, найдут отражение в спортивных состязаниях.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече со спортсменами, представляющими нашу страну на V Играх исламской солидарности в Конье.

«Словом, дорогие спортсмены, от всей души приветствую вас, хочу пожелать вам успехов. Уверен, что, как всегда, будет высок спортивный флаг Азербайджана, наша спортивная слава и вы вернетесь на Родину с победами, успехами и успехами. Я поздравляю вас», — заявил президент.