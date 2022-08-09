“Нам была предоставлена предварительная информация от соответствующих органов Соединенного Королевства. Эти структуры очень серьезно занимаются этим вопросом».

С данным заявлением выступил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью Haber Global.

“Временный поверенный в делах Соединенного Королевства в Баку был вызван в Министерство иностранных дел. У нас состоялся с ним серьезный разговор. Мы ожидаем от Великобритании в первую очередь гарантии того, что подобные случаи в отношении Азербайджана не повторятся. Это обязательство Соединенного Королевства в соответствии с Венской конвенцией. Защита дипломатических миссий, безопасности, иммунитета дипломатов, согласно Венской конвенции, является прямой ответственностью каждой принимающей стороны”, — отметил Байрамов.