Причиной последней напряженности является невыполнение Арменией своих обязательств, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью турецким СМИ.

«Основная причина этого — невыполнение Арменией взятых на себя обязательств в течение примерно 1 года и 9 месяцев после окончания 44-дневной Отечественной войны и подписания трехстороннего заявления. Говоря об обязательствах, я имею в виду то, что армянские вооруженные силы еще не покинули Карабах”, — отметил министр.