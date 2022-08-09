В ходе начатой в последние дни кампании кибератак против нашей страны осуществляются целенаправленные атаки на принадлежащие Азербайджану информационные интернет-ресурсы. сообщает Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта. Основной целью этих атак типа DDoS является ограничение доступа к услугам, предоставляемым посредством информационных ресурсов.

«В настоящее время принимаются совместные меры с компетентными органами по предотвращению атак и минимизации последствий. При столкновении с кибератаками просим сообщать об этом на номер «1654», на сайт www.cert.az или почту [email protected]», — говорится в обращении.