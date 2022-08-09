При взрывах на аэродроме в Крыму пострадали пять человек, в том числе один ребенок, сообщили ТАСС в региональном минздраве.

Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает, добавили в ведомстве. Одному из них проводят операцию.

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Минобороны России подтвердило взрывы на аэродроме «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка в Крыму. Пострадавших нет, авиационная техника также не повреждена. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что в данный момент принимаются меры по тушению пожара. Причины произошедшего выясняются.

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Жители аннексированного Крыма сообщают о взрывах в районе Новофедоровки, расположенной примерно в 20 км от Евпатории.

По данным Рейтер, дым поднимается в районе российской авиабазы, расположенной в Новофедоровке. В соцсетях также распространяются видео, на которых видны клубы дыма около этого населенного пункта.

Новофедоровка находится на берегу Черного моря, неподалеку от города Саки на западном побережье Крыма. Здесь находится военный аэродром и полигон министерства обороны России.