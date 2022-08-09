Буровое судно Abdülhamid Han является одним из символов развития и мощи современной Турции, отражением нового видения Анкары в энергетической сфере, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии отправки в море нового бурового судна Abdülhamid Han, передает Анадолу.

Эрдоган подчеркнул значимость обеспечения энергетической независимости страны, а так же привлек внимание к финансовой нагрузке на страну, связанной с импортом энергоносителей.

«Только по итогам текущего года, Турция заплатит за энергоносители 100 млрд долларов. Один лишь этот факт говорит о значимости разработки собственных месторождений», — подчеркнул он.

По словам турецкого лидера, Турция открыто заявляет о своих интересах в энергетической сфере благодаря флоту из 4 буровых и двух сейсморазведочных судов.

Президент подчеркнул, что все разведочные и буровые работы в Средиземном море проводятся в водах Турции.

«Для этого Анкара не обязана просить разрешения», — подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции так же сообщил, что первой миссией нового бурового судна Турции Abdülhamid Han является скважина Yörükler-1 в 55 км от побережья района Гази Паша. Yörükler-1 –это первый шаг на пути реализации масштабных планов в Восточном Средиземноморье.

Глава государства привлек также внимание к усилиям по разработке газового месторождения «Сакарья» в турецком секторе Черного моря.

«Первый газ из месторождения на Черном море планируется подать в газораспределительную систему Турции в 2023 году», — сказал Эрдоган.