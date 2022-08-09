Строительство завода по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в Украине займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

«Само строительство может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Боднар заявил, что, согласно планам, завод в Украине будет производить беспилотники Bayraktar TB2, которые сейчас используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также ударный БПЛА Bayraktar Akinci.

«Часть соответствующего оборудования производится в Украине, это информация еще с прошлого года, что компания Bayraktar Makina закупает некоторые наши двигатели, например для беспилотника Akinci», — пояснил посол Украины в Турции. «Этот же Akinci будет производиться в Украине, а двигатели будет поставлять [украинская] компания «Мотор сич», — добавил Боднар.