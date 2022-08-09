Еще 700 инвалидам Первой Карабахской войны, информация о которых занесена в электронную систему, в проактивной форме назначена единовременная выплата, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Сумма была перечислена на банковские счета этих лиц, в связи с чем им отправлено сообщение.

Лица, которым не назначили единовременную выплату в связи с отсутствием в электронной системе или архивах данных о ранении во время военной службы до 2 августа 1997 года, а также наследники скончавшегося лица, имеющего право на единовременную выплату, должны предоставить соответствующие документы, перейдя по ссылке https://sosial.gov.az/post_576347 для получения единовременной выплаты.