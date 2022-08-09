Большая часть мировых стран прямо не поддерживает Украину на фоне продолжения российского вторжения, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает РИА «Новости». По его словам, около двух третей мировых государств либо нейтральны по отношению к Киеву, либо поддерживают Москву.

«Две трети мира занимает или нейтральную позицию и ведет определенные бизнес-коммуникации с Россией, или вообще стоит на пророссийских позициях», — указал советник офиса украинского лидера.

С точки зрения Подоляка, поддерживает Украину наиболее «цивилизованная часть мира», которая не только осудила т.н. «спецоперацию «России, но и ввела жесткие антироссийские санкции.

Он также подчеркнул, что считает подобные страны более «гуманистическими».