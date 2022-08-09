Армия Китая проводит военные учения вокруг Тайваня лишь в качестве предостережения для США и урока сепаратистам в Тайбэе, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС. Таким образом он ответил на просьбу журналистов подтвердить подготовку Пекина к «военному вторжению» на спорный остров.

«Меры, которые мы приняли в ответ на суетливый визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, абсолютно законны и оправданны. Это предостережение для провокаторов и назидательный урок тайваньским сепаратистам», — пояснил Ван Вэньбинь.

Как отметил представитель МИД КНР, усилия сторонников «независимости Тайваня», которые прикрываются козырем в лице США, обречены на провал. Ван Вэньбинь также добавил, что любые провокация со стороны сепаратистов лишь приближают «их гибель».

«Китайский народ солидарен в стремлении обеспечить единство своей родины, это необратимое великое историческое событие», — заключил представитель МИД Китая.