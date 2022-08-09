9 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с деловой поездкой в ​​Турцию по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В честь главы государства в аэропорту Коньи был выстроен почетный караул, развевались национальные флаги обеих стран.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву приветствовали министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу, губернатор Коньи Вахдеттин Озкан и другие официальные лица.

Глава государства приветствовал почетный караул.