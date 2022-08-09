Крупнейший в Германии крематорий Рейн-Таунус (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) ради экономии газа перешел на круглосуточный режим работы. В учреждении больше не отключают печи для кремации, таким образом не требуется тратить топливо для повторного нагрева. Об этом сообщает газета Bild.

«Наши сотрудники отнеслись к этому с пониманием и перешли на новый график. Нам было важно уже сейчас обеспечить возможность работы без использования газа», — рассказал изданию управляющий Карл-Хайнц Кёнсген.

Как поясняет издание, в обычном режиме камни в печах нагреваются при помощи газа до температуры в 800 градусов Цельсия. С начала августа печи горят непрерывно, и тратить топливо для повторного нагрева больше не требуется. Энергию камни получают от самого процесса сжигания. Для поддержания этого процесса крематорий перешел на круглосуточный режим работы, в том числе в выходные.