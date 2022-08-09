Премьер Эстонии Кая Каллас в своем Twitter. призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС

«Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека», — написала Каллас во вторник

Она подчеркнула, что авиасообщение с Россией сейчас закрыто, а это значит, что пока страны Шенгена выдают визы, тяжесть несут соседи России – Финляндия, Эстония и Латвия.

«Время прекращать туризм из России уже сейчас», – призвала Кая Каллас.

Как сообщалось, премьер-министр Финляндии Санна Марин выступает за ограничение выдачи туристических виз россиянам на общеевропейском уровне.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу во время визита в Киев 3 августа сообщил, что Эстония подаст предложение на рассмотрение ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам в течение ближайшей недели.