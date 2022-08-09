Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР. Такое объединение, по мнению политика, будет способно противостоять экспансии со стороны Запада.

«Существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир. Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР», — отметил Шеремет.

Депутат подчеркнул, что после распада СССР США начали вмешиваться в дела независимых государств на постсоветском пространстве, «организовывая цветные революции и госперевороты, создавая из суверенных государств своих сателлитов и проводя их постепенную оккупацию, подбираясь к границам России».

По его словам, создание подобного альянса независимых государств позволило бы странам не только сохранить, но и укрепить свои суверенитеты, которые сейчас подвергаются прениям со стороны западных государств.

«Это будет равноправный союз, где каждая из стран уважает суверенитет и культуру друг друга, а не те колонии, которые привыкли создавать США под личиной помощи и торжества демократии», — резюмировал Шеремет.