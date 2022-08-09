Самыми страшными санкциями против России является ограничение на доступ к новым технологиям.

Об этом говорится в заявлении советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко в ходе телемарафона.

«… Когда ты не пытаешься играть по цивилизованным правилам, то ты можешь забыть о том, что у тебя будет доступ ко всему тому новому, чем сейчас так щедро делится мир… Здесь мне кажется самые страшные санкции, если мы говорим о долгосрочной перспективе, — это отрезание России от рынка новых технологий. Ты можешь пытаться качать нефть по старым технологиям… ты можешь производить какую-то продукцию, но мир идет вперед и достаточно быстро», — отметил он.

По его словам, если у страны нет доступа к новым технологиям, то в конце концов экономический рост будет сжиматься, и она отстанет от остального мира.