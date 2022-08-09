8 августа в Анкаре министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил на 13-й конференции послов на тему: «Мудрая и доброжелательная турецкая дипломатия: в 2023 и последующем.

Согласно заявлению управления пресс-службы МИД, министр Джейхун Байрамов, начавший свое выступление со слов общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, «Одна нация, два государства» и Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, его горе – наша печаль», он подчеркнул, что в настоящее время азербайджано-турецкие отношения, находящиеся на самом высоком этапе, являются примером. Глава ведомства отметил, что они поднялись со стратегического уровня на уровень союзничества с исторической Шушинской декларацией.

Байрамов рассказал об актах вандализма, совершенных в ходе почти 30-летней оккупации Арменией территорий Азербайджана. Он проинформировал о шагах, предпринятых Азербайджаном на постконфликтном этапе после 44-дневной Отечественной войны, установлении мира в регионе, открытии транспортных и коммуникационных линий. Участники были проинформированы о действиях Армении, противоречащих Трехсторонним декларациям, и последних провокациях в регионе