Израильская топ-модель Бар Рафаэли вынуждена была удалить фотографию в нижнем белье из-за скандала в соцсетях. Как стало известно 8 августа, недовольство вызвал тот факт, что публикация снимка была сделана в разгар операции «Рассвет» и в траурный день 9 ава. Это уже не первый случай, когда поклонники подвергают критики Бар за подобные фото.

Фотография в Instagram, в котором у Бар Рафаэли более трех миллионов подписчиков, появилась в тот момент, когда тысячи израильтян находились в бомбоубежищах. «Нас бомбят, а она красуется в трусах, — написал один из разгневанных подписчиков. — Вообще оторвалась от жизни!»

В другом комментарии содержится вопрос: «Бар, ты вот так в бомбоубежище побежала?» Еще один комментарий: «Какой же надо быть деревянной, чтобы грузить такие фото, когда полстраны в убежищах?»

Спустя несколько часов фотография из аккаунта модели исчезла. Никаких разъяснений она по этому поводу не дала.