Угрозы России взорвать Запорожскую АЭС — это попытка выклянчить переговоры, но Украина на них не пойдёт. Об этом заявил советник главы ОП Украины Алексей Арестович.

«Я думаю, что они выклянчивают переговоры. Это совершенно очевидно для нас. По зерну не получилось, мол, давайте сделаем через ядерный шантаж. Но тоже не получается… Мы не пойдём на переговоры с ними», — сказал он.

По словам Арестовича, россияне не решатся взорвать АЭС, так как «никому от этого не легче».

Он считает, что угрозы не пройдут для РФ «просто так» и соответствующая реакция международного сообщества обязательно последует.