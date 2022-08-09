Против Российской Федерации и всей ее атомной отрасли должны быть введены новые санкции из-за обстрелов Запорожской АЭС. Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что международное сообщество уже реагирует на ядерный шантаж РФ, но нужно ускорять действия в ответ.

«Россия не будет считаться со словами и беспокойством. Нужны новые санкции против государства-террориста и всей российской атомной отрасли за создание угрозы ядерной катастрофы», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что мир должен помнить, что ЗАЭС — это крупнейшая атомная станция в Европе.

«Чернобыльская катастрофа — это взрыв в одном реакторе. Запорожская АЭС — это шесть энергоблоков», — добавил он.