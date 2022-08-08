Союз Турции и Азербайджана был еще больше укреплен подписанием Шушинской деклараци.

Пусть знают и друзья, и враги, что Азербайджан никогда не будет одинок.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Can #Azerbaycan’ın Dışişleri Bakanı kardeşim @bayramov_jeyhun‘u Büyükelçiler Konferansı’nda ağırladık.

Müttefikliğimiz Şuşa Beyannamesi’yle daha da perçinlendi.

Dost da düşman da bilsin ki Can Azerbaycan asla yalnız değildir. 🇹🇷🇦🇿#BKON2022 #tekmilletikidevlet #2023eDoğru pic.twitter.com/kpCjOov9p5

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 8, 2022