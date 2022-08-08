Если США позволят России захватить Украину это приведет к тому, что в мире «начнется сезон» подобных войн.

Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters.

«Если мы позволим большой стране издеваться над меньшей, просто вторгнуться в нее и захватить ее территорию без противодействия, тогда это будет открытый сезон не только в Европе, но и во всем мире», — сказал Блинкен.

Госсекретарь также добавил, что война России против Украины угрожает основополагающим принципам международной системы. А потому важно сейчас противостоять российскому вторжению.