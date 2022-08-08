Пентагон объявил о выделении Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере $1 млрд

Новый пакет помощи включает:

Дополнительные боеприпасы для HIMARS;

75000 боеприпасов для 155-мм артиллерии;

20 дополнительных 120-мм минометных систем и 20 000 боеприпасов к ним;

Боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;

50 бронированных медицинских автомобилей;

Противопехотные боеприпасы Claymore;

Взрывчатку С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;

Медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.