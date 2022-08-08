Пентагон объявил о выделении Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере $1 млрд
Новый пакет помощи включает:
Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
75000 боеприпасов для 155-мм артиллерии;
20 дополнительных 120-мм минометных систем и 20 000 боеприпасов к ним;
Боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;
50 бронированных медицинских автомобилей;
Противопехотные боеприпасы Claymore;
Взрывчатку С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;
Медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.
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