После холодной войны тенденция глобализации наряду с позитивными процессами переформулировала, расширила и диверсифицировала понятие угрозы.

С данным заявлением выступил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на XIII конференции послов в Анкаре.

Он сказал, что термин «угроза» не ограничивается межгосударственными конфликтами и не признает международных границ, а также отражает транснациональные и международные угрозы.

«Всем ясно, что ни одно государство больше не способно традиционно в одиночку бороться с угрозами нового типа. Неслучайно многие конфликты и несправедливости сегодня были бы предотвращены, если бы все страны одинаково ответственно отнеслись к принципам территориальной целостности, суверенитета, независимости, невмешательства во внутренние дела друг друга и другим принципам, которые составляют основу международных отношений», — отметил Байрамов, слова которого приводит АПА.

Байрамов указал на то, что как климатические изменения, так и военные конфликты, а также их экономические последствия ставят человечество перед такими опасными сценариями, как продовольственный дефицит: «То, что происходит сегодня вокруг Украины, вызывает серьезную обеспокоенность и еще раз напоминает всем участникам международной системы, что события в любой точке мира воздействуют на каждого из нас».