Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали на 40 тыс. руб. по статье о дискредитации армии, сообщил РБК ее адвокат Дмитрий Захватов.

При этом сама журналистка в Telegram написала, что ее оштрафовали за пост в социальной сети Facebook. По словам защитника, Овсянникова планирует обжаловать решение суда.

Это второй по счету штраф, который выписали Овсянниковой по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация Российской армии). Первое административное дело против нее поступило в Останкинский суд Москвы в конце марта. Журналистке грозил штраф до 50 тыс. руб., но суд вернул дело полиции. Дело против Овсянниковой завели после того, как она показала антивоенный плакат в эфире программы «Время» на Первом канале за спиной ведущей Екатерины Андреевой.