Сухогруз Razoni, плавающий под флагом Сьерра-Леоне, не будет заходить во вторник, 9 августа, как планировалось, в северный ливанский порт Триполи. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС источник в администрации порта.

«Поставщик украинского зерна сообщил, что ищет нового покупателя, поскольку ливанский заказчик отказался от закупки 26 тыс. тонн кукурузы, — указал он. — По этой причине балкер изменил маршрут и отменил прибытие в конечный пункт 9 августа».

Источник не уточнил, в какой порт может направиться судно, которое ранее находилось поблизости от гавани турецкого Искендеруна. «Новый покупатель может найтись в любой соседней стране, не обязательно в Ливане», — отметил собеседник агентства.

Согласно данным сервиса отслеживания судов Marine Traffic, в графе конечный пункт следования балкера изменен статус на «заказ». Это означает, что судно ожидает, когда найдется новый покупатель кукурузы.

Razoni вышел из Одессы 1 августа.